المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسي سيكون قابلا للتعديل

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرا سيكون قابلا للتعديل مع الوقت.

وقالت فون دير لاين: "وافق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وشركاء عالميون آخرون اليوم على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا".

وأضافت: "سيؤدي ذلك إلى خفض عائدات روسيا بشكل كبير، ويساعدنا على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما سيفيد بلدان الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. وسيتم تعديل هذا السقف مع مرور الوقت".

واتفق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رسميا يوم الأحد المقبل.

المصدر: نوفوستي