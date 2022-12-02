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البيت الأبيض يفاوض الكونغرس لرصد 21 مليار دولار مساعدات عسكرية لكييف

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البيت الأبيض يفاوض الكونغرس لرصد 21 مليار دولار مساعدات عسكرية لكييف
Globallookpress
منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية التي حصلت عليها كييف
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كشف البيت الأبيض عن مفاوضات يجريها مع الكونغرس لتخصيص 21 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لكييف.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تفاوض الكونغرس لتخصيص 37.7 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، منها 21 مليار دولار مساعدات عسكرية.

وذكرت "نوفوستي" نقلا عن كيربي، أن المفاوضات يجريها مستشار الرئيس للأمن القومي جيك سوليفان، وأن سوليفان كان يتفاوض مع الكونغرس "هذا الأسبوع".

وكانت شبكة "سي إن إن" ذكرت في وقت سابق نقلا عن الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستمنح أوكرانيا 53 مليون دولار لدعم نظام الكهرباء.

المصدر: RT

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