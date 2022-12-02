واشنطن تدرج شركة "فاغنر" العسكرية الروسية على قائمة "منتهكي الحريات الدينية"

أدرجت الخارجية الأمريكية شركة "فاغنر" العسكرية الروسية على قائمتها للجهات التي "تنتهك الحريات الدينية"، ما يمهد الطريق لفرض عقوبات عليها.

واتهمت الخارجية الأمريكية شركة "فاغنر" في بيان لها يوم الجمعة، بـ"التورط في الانتهاكات" بجمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد مواجهات بين المسيحيين والمسلمين منذ سنوات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في البيان، أن انتهاك الحريات الدينية "تتسبب بالانقسام وتقويض الأمن الاقتصادي وتهديد الاستقرار السياسي والسلام"، وأن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة اليدين في وجه هذه الانتهاكات".

إقرأ المزيد

وأضافت الخارجية الأمريكية إلى هذه القائمة كوبا ونيكاراغوا، اللتان سبق لواشنطن أن فرضت عقوبات عليهما، وصنفتهما بين "الدول المثيرة للقلق الخاص".

وبقيت القائمة الأمريكية السوداء "للحريات الدينية" دون تغيير تجاه الدول التي تم تصنيفها سابقا "مثيرة للقلق الخاص"، وهي الصين وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان.

وأضافت الولايات المتحدة كذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وفيتنام على "قائمة المراقبة" في ما يخص الحريات الدينية، إلى جانب الجزائر وجزر القمر اللتين تم إدراجهما على هذه القائمة منذ 2021.

المصدر: فرانس برس