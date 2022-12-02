واشنطن ترحب باتفاق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعر النفط الروسي

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، ترحيب الولايات المتحدة باتفاق دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

وقال كيربي: "لقد اطلعنا على الرسائل ونرحب بالتقدم المحرز"، رافضا التعليق على التفاصيل، مشيرا إلى أن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها سيتم الإعلان عنها رسميا من قبل الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف: "نحن نؤيد تطبيق حد أقصى للسعر".

وصرح مندوب بولندا لدى الاتحاد الأوروبي أندجيه سادوس للصحفيين، اليوم الجمعة، أن "بولندا وافقت على حل وسط مع الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد السقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا مقابل البرميل، ما سيسمح للاتحاد الأوروبي بالمصادقة على هذا القرار رسميا خلال العطلة الأسبوعية".

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رسميا يوم الأحد المقبل.

المصدر: نوفوستي