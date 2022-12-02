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مكتب خامنئي ينفي صحة أخبار نسبت للمرشد الإيراني

أخبار العالم

مكتب خامنئي ينفي صحة أخبار نسبت للمرشد الإيراني
Globallookpress
المرشد الإيراني علي خامنئي
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أكد مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي أن "معظم الأخبار ومواقف قائد الثورة الإسلامية التي نسبت إلى إحدى وسائل الإعلام، باطلة وغير دقيقة ومزيفة".

وقال عضو مكتب حفظ ونشر أعمال المرشد الإيراني علي خامنئي، في حسابه على "تويتر": "معظم الأخبار والمواقف التي نسبت إلى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله خامنئي ونسبت إلى أحد وسائل الإعلام، هي باطلة وغير دقيقة ومزيفة ويجب الانتباه إلى النوايا الشائنة للعدو لنشر أخبار كاذبة."

المصدر: قناة العالم الإيرانية

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