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الخارجية الفرنسية: يجب وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين

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الخارجية الفرنسية: يجب وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين
Globallookpress
مذكرة بالطابع غير القانوني للاستيطان.. دولة أوروبية تدعو لمحاسبة المسؤولين عن تزايد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
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أعربت فرنسا عن قلقها إزاء المواجهات المتكررة منذ 29 نوفمبر في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين.

ودعت باريس مجددا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل استفزازي أو أي عمل أحادي الجانب.

وأفادت الخارجية الفرنسية بأن أعمال العنف المستشرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن تتوقف، مشددة على ضرورة محاسبة السلطات المختصة المسؤولة عن تلك الأعمال.

وجددت فرنسا التذكير بحرصها على الامتثال للقانون الدولي الإنساني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل والطابع غير القانوني للاستيطان.

المصدر: الخارجية الفرنسية

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