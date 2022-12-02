الخارجية الفرنسية: يجب وقف العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء المواجهات المتكررة منذ 29 نوفمبر في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين.

ودعت باريس مجددا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي عمل استفزازي أو أي عمل أحادي الجانب.

وأفادت الخارجية الفرنسية بأن أعمال العنف المستشرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن تتوقف، مشددة على ضرورة محاسبة السلطات المختصة المسؤولة عن تلك الأعمال.

وجددت فرنسا التذكير بحرصها على الامتثال للقانون الدولي الإنساني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل والطابع غير القانوني للاستيطان.

#إسرائيل#الأراضي_الفلسطينية | تعرب فرنسا عن قلقها العارم إزاء المواجهات المتعددة التي نشبت في يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين.



➡️https://t.co/j4LMRFZWZOpic.twitter.com/5UMryelJ3J — الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) December 2, 2022

المصدر: الخارجية الفرنسية