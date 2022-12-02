طهران: توسع "الناتو" شرقا أثار أزمة أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن ما يحدث في أوكرانيا سببه السياسة الخاطئة لحلف "الناتو".

وقال عبد اللهيان إن "جذور الحرب في أوكرانيا تكمن في السياسة الخاطئة لتوسع "الناتو" نحو الشرق".

واعتبر أن إرسال إيران أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، اتهامات لا أساس له من الصحة بهدف إضفاء الشرعية على مساعدات الأسلحة الغربية لأوكرانيا.

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وأكد أن المدعين والمنتقدين لإيران في هذا الصدد هم البادئون والمستمرون في الحرب الأوكرانية.

وشدد على "معارضة إيران لإرسال الأسلحة إلى أطراف هذه الحرب، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الخسائر البشرية والمالية للطرفين".

وأشار إلى "جهود إيران المستمرة لوقف الحرب بين البلدين وتحقيق السلام المستدام في أوروبا".

وتحدث عن التطورات الداخلية في إيران، وكشف عن تصرفات أمريكا وبعض الدول الغربية في مجال تشجيع أعمال الشغب والإرهاب في إيران باستخدام معلومات كاذبة واستغلال الآليات الدولية.

وأضاف أن طهران تعتبر الدبلوماسية والحوار الخيار الأفضل، وقال: "لن تقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكتوفة الأيدي أبدا إزاء الخيارات الأخرى".

المصدر: وكالة تسنيم