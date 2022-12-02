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غروسي: المفاوضات جارية لتنظيم لقاء مع بوتين

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غروسي: المفاوضات جارية لتنظيم لقاء مع بوتين
AP
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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بأن المفاوضات جارية لتنظيم لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وقال غروسي خلال مؤتمر "حوارات البحر الأبيض المتوسط" في مدينة روما: "أتطلع إلى الاجتماع المرتقب، لا أعرف بالضبط متى سنواصل المفاوضات وسأحتاج إلى مقابلة الرئيس الروسي مرة أخرى".

وأعرب غروسي عن أمله في إيجاد حل للقضية الأمنية في محطة زابوروجيه النووية بحلول نهاية العام، ولم يستبعد عقد اجتماعات جديدة مع بوتين وزيلينسكي في المستقبل القريب.

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يذكر أن القوات الروسية منتشرة في المحطة ومحيطها لحمايتها، وتطالب موسكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاعتراف بأن قوات كييف هي التي تقصف المحطة، وتمارس الإرهاب النووي.

المصدر: تاس 

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