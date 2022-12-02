رئيسة الوزراء الفنلندية: أوروبا ليست قوية بما يكفي ومن دون الأمريكيين ستواجه مشاكل دفاعية خطيرة

اعترفت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، بالاعتماد العسكري الكامل لأوروبا على الولايات المتحدة.

وقالت مارين في مؤتمر صحفي في معهد لوي في أستراليا إن الدول الأوروبية بدون الولايات المتحدة ستواجه مشاكل دفاعية خطيرة.

وأضافت: "أوروبا ليست قوية بما يكفي وبدون الولايات المتحدة سنواجه مشاكل كبيرة".

وأشارت مارين إلى أن الولايات المتحدة قدمت بشكل أساسي مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ويتعين على أوروبا تعزيز صناعة الدفاع حتى تتمكن من التعامل مع المواقف المختلفة.

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المصدر: نوفوستي