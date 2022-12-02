مهاجر غير نظامي يهبط بالمظلة في جيب مليلية شمال المغرب

تمكن مهاجر غير نظامي يوم الخميس من الوصول إلى جيب مليلية انطلاقا من شمالي المغرب، مستعينا بمظلة قفز بها إلى المنطقة، حسب السلطات الإسبانية.

وقال متحدث باسم بلدية مليلية لوكالة فرانس برس "شاهد شخصان كانا على متن سيارة حوالي السابعة والربع (ت. غ.) شخصا يطير بواسطة مظلة فوق السياج العالي المحيط بالمدينة قبل أن يدخل إليها.

وأضاف أن الشاهدين "أبلغا الحرس المدني الاسباني عن الواقعة، من دون أن يتم بعد تحديد مكان وجود هذا المهاجر.

وهذه أول مرة يدخل فيها مهاجر غير نظامي إلى مليلية بالمظلة، بحسب ما أوضح المصدر نفسه.

ويحيط سياج حديدي عال تتخلله أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة ومراكز لحرس الحدود من الجانبين، بجيبي مليلية وسبتة الإسبانيين الواقعين شمال المغرب، لمنع تسلل المهاجرين غير النظاميين إليهما.

ورغم ذلك شهد الجيبان محاولات اقتحام متعددة في الأعوام الأخيرة من مهاجرين، يأتون في الغالب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأحيانا أيضا مغاربة.

وفي 24 يونيو أسفرت إحدى أكبر تلك المحاولات عن مأساة أودت بحياة 23 مهاجرا وفق السلطات المغربية، فيما تحدث خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عن 37 قتيلا على الأقل.

وأثار هذا الحادث تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا وخارجهما، حيث أدانت الأمم المتحدة "الاستخدام غير المتناسب للقوة" من جانب السلطات المغربية والإسبانية.

وفضلا عن محاولات الاقتحام يسعى مهاجرون أحيانا إلى الوصول للجيبين، الواقعين على الساحل المتوسطي، سباحة انطلاقا من الشواطئ المغربية المحاذية.

المصدر: أ ف ب