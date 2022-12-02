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مظليون أوكرانيون أسرى يعترفون بتلقيهم تدريبات "بلا معنى" في بريطانيا

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مظليون أوكرانيون أسرى يعترفون بتلقيهم تدريبات
Sputnik
أسرى أوكرانيون-صورة أرشيفية
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اعترف مظليون أوكرانيون أسرتهم القوات الروسية بأنهم تلقوا تدريبات في بريطانيا، أدركوا أنها كانت "بلا معنى" عندما بدأ الجيش الروسي هجومه.

وقال أحد الأسرى: "تم إرسالنا لمدة 20 يوما... البرنامج مخفف... مثل المشاة، ركض في ثنائيات وثلاثيات.. تم إرسالنا لمدة ثلاثة أيام مرة واحدة إلى الغابة، حيث تمت محاصرتنا ودافعنا عن أنفسنا"، وأشار إلى أنه تم تدريبهم في الظروف المدنية.

وقال آخر: "عندما بدأ الجيش الروسي اقتحام مواقع تمركزنا، أدركنا أن كل شيء كان بلا معنى. رفعت يدي وأعلنت استسلامي".

المصدر: نوفوستي

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