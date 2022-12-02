روسيا.. مئات الأقمار الاصطناعية الغربية تزود نظام كييف بالمعلومات عن القوات الروسية

أعلن دميتري روغوزين الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن مئات الأقمار الاصطناعية الغربية تزود قوات كييف بالمعلومات حول تجمعات، وتحركات الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأضاف روغوزين: "الأقمار الصناعية العسكرية لا تعمل لصالحهم فقط، بل تعمل أيضا أقمار صناعية مدنية غربية... كلها تعمل لصالح نظام كييف".

وذكر روغوزين أنه، لا يتحدث فقط عن الأقمار الصناعية الأمريكية أو العسكرية حصرا.

وأضاف أن الجانب الروسي على علم تام بمواقع الأقمار الغربية التي تنقل هذه البيانات، وأضاف: "يمارسون الاستطلاع البصري إلكتروني وهذا أمر خطير".

واقترح روغوزين في يوليو، تأميم الشركات المنتجة للإلكترونيات الدقيقة للأقمار الصناعية في روسيا، ونقل ملكيتها إلى "روس كوسموس"، والوكالة الروسية للطاقة الذرية "روس آتوم".

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المصدر: RT