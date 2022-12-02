مسؤول محلي: قتيل في قصف يرجح أنه تركي على كردستان العراق

قتل شخص وأصيب آخر في كردستان العراق بقصف تركي لمواقع "حزب العمال الكردستاني"، حسب مسؤول محلي.

وقال قائمقام قضاء ماوت شرق محافظة السليمانية، كامران حسن: "ظهر اليوم قصفت طائرات يرجح أن تكون تركية منطقة كلالة التابعة لقضاء ماوت".

وأضاف أن القصف أسفر "عن مقتل مواطن مدني و جرح آخر"، لافتا الى فقدان شخص ثالث.

ولم يشر الجيش التركي والسلطات في أنقرة حتى الآن إلى ضربات محتملة في المنطقة المذكورة.

وعادة ما تلجأ تركيا إلى القصف المدفعي وضربات المسيرات مستهدفة الأكراد في إقليم كردستان شمال العراق حيث يحتفظ "حزب العمال الكردستاني" بقواعد ومعسكرات تدريب.

ويتعرض كردستان العراق أيضا لقصف إيراني يستهدف فصائل من المعارضة الكردية الإيرانية.

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ومنذ العشرين من نوفمبر الماضي شنت تركيا سلسلة غارات جوية في شمال شرق سوريا وفي شمال العراق المجاور.

الغارات التركية في الأيام الاخيرة والتي استهدفت خصوصا شمال شرق سوريا جاءت بعد اعتداء في اسطنبول خلف ستة قتلى وأكثر من 80 جريحا في 18 نوفمبر الماضي.

وحملت تركيا المقاتلين الأكراد في سوريا و"حزب العمال الكردستاني" في العراق مسؤولية الاعتداء، رغم أن الطرفين نفيا.

وتقيم تركيا منذ 25 عاما عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق حيث نفذت في الأعوام الاخيرة عمليات محددة الهدف ضد القوى الكردية.

وفي يوليو، أسفر قصف مدفعي نسب إلى أنقرة في كردستان العراق عن مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال، لكن تركيا نفت مسؤوليتها عن ذلك واتهمت "حزب العمال الكردستاني".

المصدر: "أ ف ب"