السنغال.. معركة بالأيدي والكراسي في البرلمان بسبب العهدة الثالثة (فيديو)

شهد برلمان السنغال معركة بين نواب المعارضة والموالاة، بعد نقاش حول ترشح الرئيس ماكي سال، لعهدة ثالثة، ووصل الأمر حد صفع نائب لزميلته وتراشق النواب بالكراسي.

وأظهرت فيديوهات أن النقاش حول ترشح ماكي سال، تطور إلى شجار كبير، حيث تقدم نائب من المعارضة نحو زميلته في الموالاة، وقام بصفعها على وجهها، قبل أن ترد الأخيرة برشقه بكرسي.

ووثقت المشاهد المتداولة، تطور الوضع بعدها إلى شجار جماعي وتراشق بالكراسي وشجار بالأيدي والأرجل، قبل تدخل نواب لتهدئة الأوضاع.

🇸🇳🪑 Sénégal: une députée de la majorité présidentielle jette une chaise à un homologue de l'opposition en plein débat à l'Assemblée pic.twitter.com/4qMCiO2vM9 — BFMTV (@BFMTV) December 1, 2022

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"