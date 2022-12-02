رئيس معهد "كورتشاتوف": ألمانيا تطالب باستبعاد روسيا من مشروع XFEL لليزر

أعلن رئيس مركز الأبحاث النووية في معهد "كورتشاتوف" الروسي، ميخائيل كوفالتشوك، أن ألمانيا تريد استبعاد روسيا من مشروع XFEL الأوروبي لليزر العامل بالأشعة السينية والإلكترونات الحرة.

وأكد كوفالتشوك أن عدد من الدول التي لا تتفق مع رأي ألمانيا، فهم "خائفون، لكنهم يحاولون عدم دعم" روسيا.

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وقال: "الألمان يطالبون بطردنا. ولكن، السلوفاك والسويديون، يفهمون أنه بمجرد مغادرتنا، عليهم دفع هذه الأموال. وليس لديهم هذه الأموال. إنهم لا يدفعون على أي حال، لا هم ولا البولنديون. والديون متراكمة عليهم. لذلك سوف ينهار كل شيء".

وأضاف أن برلين حاولت حجب أسماء علماء روس من إحدى المقالات، لكن المؤلفين المشاركين من دول أخرى رفضوا المشاركة في النشر إلا إذا نشر المقال بأسماء باحثين من روسيا.

ونوه إلى أنه خلال اجتماعات مجلس XFEL، لم تسمح ألمانيا للممثل الروسي بالدخول، ثم لم ترغب في بدء الاجتماع حتى غادر الممثل الروسي القاعة.

وتبلغ حصة روسيا في المشروع 27%. فيما تعود إلى ألمانيا حصة 58%. أما بقية الدول المشاركة فتتراح حصصها بين 2% و3%.

المصدر: كوميرسانت