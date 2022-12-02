 الخارجية الروسية: المحكمة الخاصة "عصابة غربية" لن تكون لها صلاحية على روسيا

قالت الخارجية الروسية، إن محاولة الغرب إنشاء "محكمة خاصة لروسيا" هي مثال آخر على ممارسة الكيل بمكيالين، ولن تكون لمثل هذه "العصابة" سلطة قضائية على روسيا.

وأضافت الوزارة الروسية، في تعليقها اليوم الجمعة على بيان الخارجية الفرنسية بشأن خطط إنشاء هذه "المحكمة": "هذه ليست المرة الأولى التي نصطدم فيها بنفاق الدول الغربية عند مناقشة العواقب الإنسانية للأعمال القتالية. تبدو واضحة جرائم الولايات المتحدة وحلفائها في يوغوسلافيا والعراق وليبيا وسوريا ودول أخرى، والتي أدت إلى العديد من الضحايا المدنيين. لقد شعر بنتائج هذه الجرائم سكان الدول المتضررة، وكذلك جيرانهم في المنطقة، وكل أولئك الذين لم يتم تضمينهم في المليار الذهبي سيئ السمعة".

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وشددت الوزارة الروسية على أن المحاولة الحالية من قبل الدول الغربية لإحداث آلية شبه قضائية، تبدو غير مسبوقة في عدميتها القانونية، وهي مثال آخر على ممارسة الغرب للمعايير المزدوجة.

المصدر: تاس