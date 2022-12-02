سفير روسيا: الأمريكيون سعوا لكي تسمح  كازاخستان لطائراتهم القاذفة بالمرور عبر أجوائها  

قال سفير روسيا في أستانا أليكسي بورودافكين، إن الولايات المتحدة بذلت جهودها لكي تسمح كازاخستان للطائرات القاذفة الأمريكية، بالمرور عبر أجوائها.

وأوضح السفير في مقابلة تلفزيونية: "كان هذا من شأنه أن يشكل تهديدا كبيرا لروسيا، وخاصة لأسلحتنا الهجومية الاستراتيجية. وهذا الأمر كان سيمنح الولايات المتحدة القدرة على توجيه الضربة الأولى لتحييد صواريخنا الاستراتيجية. لكن كازاخستان ردت على الطلب الأمريكي، برفض قاطع".

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وأشار السفير، إلى وجود أمثلة أخرى عندما لم تسمح كازاخستان بانتهاك مصالح روسيا، وعندما أثبتت أنها فعلا الحليف الموثوق.

ونوه بورودافكين، بأن طول الحدود بين روسيا وكازاخستان يبلغ 7.5 ألف كيلومتر. هذه هي الحدود الأطول، ولكنها في نفس الوقت من أكثر الحدود الخارجية أمانا بالنسبة لروسيا.

المصدر: سبوتنيك