والدة ساكاشفيلي تقول إنه لن يمارس السياسة في جورجيا

قالت غيولي ألاسانيا، والدة رئيس جورجيا الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، إن نجلها لم ينوي المشاركة في الحياة السياسية في هذه الجمهورية بعد الآن.

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة ساكاشفيلي في فيسبوك: "يعلن ميخائيل ساكاشفيلي أنه لن يشارك في السياسة الجورجية بأي شكل من الأشكال ويأمل في قرار عادل".

وأشارت والدة ساكاشفيلي، الذي يقضي عقوبة بالسجن في جورجيا، إلى أنه "لا يتهم السلطات الجورجية" بالوقوف خلف تسممه المحتمل، الذي تحدث عنه محاموه في السابق.

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وأظهرت نتائج فحص جسم ساكاشفيلي، وجود معادن ثقيلة في الجسم من بينها الزئبق. ووفقا لوالدته، إذا كان ابنها قد تعرض للتسميم فعلا، فقد تكون دولة أخرى وراء ذلك.

تم اعتقال ساكاشفيلي في 1 أكتوبر عام 2021 في جورجيا، على خلفيات قضايا جنائية، واتهم بقتل المصرفي، ساندرو جيرجفلياني، وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي، وحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات.

وصرح رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، بأن ساكاشفيلي سيقضي حكمه كاملا في السجن.

المصدر: تاس