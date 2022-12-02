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بيسكوف: محاولات التفاوض مع "الناتو" باءت بالفشل

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بيسكوف: محاولات التفاوض مع
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن محاولات التفاوض مع "الناتو" باءت بالفشل.

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جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف ليوم الجمعة، حيث تابع أن محاولات التفاوض مع "الناتو" ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية باءت بالفشل، وقال: "لقد كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ الحوار، حتى قبل العملية العسكرية الخاصة، أو بالأحرى، حاول الشروع في مفاوضات على أساس مسودات النصوص التي أعددناها مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. إلا أن هذه المبادرة كما تعلمون لم تلق المعاملة بالمثل".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت، في 17 فبراير، من أن غياب استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض الأمني، سيضطر روسيا للرد، بما في ذلك من خلال التدابير العسكرية الفنية.

المصدر: RT

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