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الكرملين: عدم اعتراف الولايات المتحدة بالمناطق الروسية الجديدة يعقد التفاوض

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الكرملين: عدم اعتراف الولايات المتحدة بالمناطق الروسية الجديدة يعقد التفاوض
Legion-Media APAimages
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف بأن الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو الوضع في السابق، لا تعترف بالأراضي الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهو ما يعقد البحث عن أسس للتفاوض.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع أن الولايات المتحدة الأمريكية "لا زالت لا تعترف بالأراضي الجديدة التي انضمت مؤخرا إلى روسيا، وهو ما يعقد بشكل كبير البحث عن نوع من أرضية للنقاش المتبادل"، مشيرا إلى ان الرئيس فلاديمير بوتين كان ولا يزال منفتحا على الاتصالات، وأفضل طريقة لتحقيق المصالح الروسية، وفقا لبيسكوف، هي من خلال الوسائل الدبلوماسية السلمية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب في وقت سابق عن استعداده التفاوض مع الزعيم الروسي بشأن إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إذا ما اتخذ بوتين مثل هذا القرار.

المصدر: RT

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