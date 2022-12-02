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بالاشوف: كييف تتمادى في ملاحقة الكنيسة الأرثوذكسية بفضل تغاضي الغرب

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بالاشوف: كييف تتمادى في ملاحقة الكنيسة الأرثوذكسية بفضل تغاضي الغرب
Sputnik
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قال الأسقف نيكولاي بالاشوف، مستشار بطريرك موسكو وعموم روسيا، إن سلطات كييف تتمادى في ملاحقة الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا لأن الغرب يتغاضى عن ذلك.

وأضاف بالاشوف: "يتزايد كل يوم الضغط الذي تمارسه سلطات كييف على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. لم يعد نظام زيلينسكي يخشى التخلي عن أي مظهر من مظاهر النظام الاجتماعي الديمقراطي، لأنه لا يشك في أن الرعاة الغربيين لن يوبخوه لانتهاكه حقوق وحريات المواطنين الأوكرانيين".

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يوم أمس الخميس أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن مجلس الأمن القومي والدفاع اتخذ قرارات ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، ومن بينها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لحظر "المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في روسيا" وتكثيف العمل لمكافحة نشاط الهيئات الروسية المختصة في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وأوعز زيلينسكي إلى السلطات المختصة في بلاده لكي تجري فحصا دقيقا لميثاق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية وتحديد علاقاتها مع بطريركية موسكو.

المصدر: تاس

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