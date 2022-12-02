الكشف عن مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

أصدرت اللجنة الاقتصادية الأوراسية اليوم الجمعة تقريرا حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال الفترة بين عامي 2017 و2021.

ويكشف التقرير للمرة الأولى، البيانات الإحصائية المتعلقة بتحقيق مؤشرات القائمة الإقليمية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

وتشير الإحصائيات الوارد في التقرير، إلى أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي (مدخول بمقدار 1,9 دولار في اليوم) في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 0%، بينما يتراوح عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني من 4.1% من السكان في بيلاروس و33,3% في قرغيزستان.

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وحسب التقرير، فقد انخفضت نسبة الفقراء في بيلاروس وروسيا، مع ازديادها في أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان، فيما شهد الدخل الحقيقي للسكان ارتفاعا في جميع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وانخفض متوسط ​​العمر المتوقع في جميع البلدان باستثناء قرغيزستان، وتراوح متوسط ​​العمر المتوقع للرجال من 65,5 سنة في روسيا إلى 67,9 سنة في قرغيزستان، وللنساء من 74,0 سنة في كازاخستان إلى 77.4 سنة في أرمينيا.

وزادت مصروفات ميزانية الدولة على الرعاية الصحية والتعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في معظم دول الاتحاد الأوراسي.

المصدر: RT