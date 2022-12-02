عضو في البرلمان الأوروبي تتحدث عن "حرب الناتو بالوكالة في أوكرانيا" و"اغتصاب القذافي بحربة"!

بكلمات واضحة وجريئة أعلنت كلير دالي، العضو في البرلمان الأوروبي من إيرلندا أنها صوتت ضد القرار بشأن الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب"، وكشفت السبب بالتفصيل.

إقرأ المزيد

وقالت دالي على الملأ: "لقد صوتت ضد (القرار بشأن الاعتراف بروسيا كراع للإرهاب)، التوقيت مناسب تماما، قبل بضعة أسابيع مرت الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي أثناء هجوم الناتو على ليبيا. هو اغتُصب بحربة وقتل برصاص في الرأس. نحن نتذكر جيدا تدخل الناتو في ليبيا بذريعة حماية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والآن يخوض الناتو حربه بالوكالة في أوكرانيا، باسم نعم، أنتم فكرتم بشكل صحيح، الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. لأن هذا هو ما يحدث بعد تدخل الناتو في شؤون بلدكم بهذه الذريعة! الإرهاب، الموت، الفوضى، الاغتصاب، الفقر، الجوع".

ومضت الإيرلندية العضو في البرلمان الأوروبي قائلة: "ليبيا بلد مزقته الصراعات، واقتصاده مدمر، وسكانه الذين كانوا في يوم من الأيام الأغنى في إفريقيا، انجروا إلى الفقر وغرقوا فيه. يتم شراء وبيع المهاجرين في أسواق العبيد. يأمل مليون شخص في الحصول على مساعدات إنسانية. هذا بلد المقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. هذا هو إرث الناتو، هذه هي استراتيجية الناتو لحقوق الإنسان والديمقراطية.

المصدر: RT