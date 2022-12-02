"هل هي قبلة الموت؟".. مقدم برامج أمريكي يسخر من استخدام بايدن "أسلوب القوة" ضد ماكرون (فيديو)

سخر جيسي ووترز مقدم البرامج بقناة Fox News الأمريكية، من المصافحة الطويلة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي وإيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير لواشنطن.

وتعليقا على المصافحة التي استغرقت، حسبما ظهر في لقطات من اجتماع الزعيمين، أكثر 30 ثانية، قال ووترز: "حتى الآن، لم يكن جو ناجحا في إحداث أثر قوي في نفس الزعيم الفرنسي، وهذا ما يحتاجه"، مشيرا إلى أن ماكرون انتقد بايدن في صيف 2021 لانسحابه المتسرع من أفغانستان، الأمر الذي وضع الولايات المتحدة "في مأزق مع حليفها القديم".

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وتابع الصحفي ساخرا: "وفي وقت مبكر من صباح اليوم (الخميس)، أمسك بايدن بيد ماكرون ولم يتركه، لم يكن بمقدوره تركها. ولم يكن ماكرون يعرف ماذا يفعل. تذكروا - لا أحد يعبث مع بايدن (يشير وواتر هنا إلى كلمة نابية لفظها بايدن خلال زيارة إلى ولاية أريزونا في أكتوبر الماضي). هل كان ذلك أسلوب قوة إيرلنديا، أم أنها قبلة موت.. أريد أن أسأل: ما هذا؟؟".

ويقوم ماكرون بزيارة رسمية للولايات المتحدة في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. وأمس الخميس، أجرى الرئيس الفرنسي محادثات مع نظيره الأمريكي في البيت الأبيض.

المصدر: "نوفوستي"