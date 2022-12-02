السلطات الأمريكية تسمح بنشر أقمار صناعية من الجيل الثاني

وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، على طلب قدمته شركة SpaceX التي يملكها الملياردير إيلون ماسك لنشر ما يصل إلى 7500 قمر صناعي من الجيل الثاني.

وقالت اللجنة في بيانها: "سيسمح قرارنا، لشركة SpaceX بأن تباشر في عملية نشر الجيل الثاني من أقمار شبكة Starlink".

وأضافت اللجنة، أن "هذه الأقمار الصناعية الجديدة، ستسمح للأمريكيين في جميع أنحاء البلاد، بالوصول بشكل واسع النطاق إلى الاتصالات من الجيل التالي".

إقرأ المزيد

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن هذا التصريح لـ SpaceX ، يهدف من بين الأمور الأخرى، إلى حماية شركات الاتصالات من التشويش والحفاظ على "البيئة الفضائية الآمنة" ومواردها للاستخدام في المستقبل.

في سبتمبر الماضي، طعنت هذه الشركة في قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) برفض طلب الحصول على 885 مليون دولار من المنح الفيدرالية التي خططت لاستخدامها لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للعملاء في المناطق الريفية.

وبررت اللجنة رفضها هذا، بأن طبق استقبال البث من القمر الصناعي المملوك لشركة SpaceX مكلف للغاية بالنسبة للمستخدمين العاديين، ولم تثبت Starlink قدرتها على تقديم الخدمة الموعودة.

المصدر: نوفوستي