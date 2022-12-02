محكمة أمريكية تحكم على روسي بالسجن 4 سنوات بتهمة غسل الأموال

حكمت محكمة المقاطعة الجنوبية في مدينة نيويورك على المواطن الروسي تاراس بيفز، بالسجن 46 شهرا بتهمة "غسل أموال حصل عليها بالاحتيال عبر الإنترنت".

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن بيفز البالغ من العمر 33 عاما "شريك في جرائم بلغت أضرارها أكثر من مليون دولار، حيث قام بتأسيس شركات مختلفة وفتح عدة حسابات بنكية في الفترة من 2019 إلى 2021 لغسل الأموال".

وسقط ما لا يقل عن 42 شخصا ضحايا لبيفز وشركائه، وقضت المحكمة بدفعه 1.044 مليون دولار تعويضا للضحايا.

المصدر: تاس