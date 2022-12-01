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موسكو تطالب الأمم المتحدة بإدانة جرائم قوات كييف ضد أسرى الحرب الروس

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موسكو تطالب الأمم المتحدة بإدانة جرائم قوات كييف ضد أسرى الحرب الروس
AP John Minchillo
دميتري بوليانسكي
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أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا تتوقع من الأمم المتحدة أن تعرب عن إدانتها الشديدة لجرائم قوات كييف ضد أسرى الحرب الروس.

وقال بوليانسكي في حوار مع صحيفة "لينتا. رو" الروسية إن الأمم المتحدة "مترددة للغاية" في التحدث علانية عن التعذيب والعنف ضد الأسرى الروس.

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وأضاف: "لكنهم يسارعون إلى السماح بأي اتهامات أوكرانية موجهة ضد روسيا في الفضاء الإعلامي".

وتابع: "يجب على الأمم المتحدة ألا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به، ولكن في الوقت نفسه، لا يجب عليها ألا تلاحظ الأشياء الواضحة وعدم إعطاء تقييماتها الخاصة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أن قوات كييف أعدمت أكثر من 10 أسرى حرب من الجنود الروس، في جريمة صوّرها المجرمون ونشروها دون إخفاء وجوههم.

وأكدت أن "الفيديو المنشور لهذه المذبحة الجماعية بحق الأسرى الروس العزّل، يؤكد طبيعة نظام كييف الوحشية بقيادة زيلينسكي ومن يدافعون عنه ويدعمونه".

المصدر: لينتا. رو 

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