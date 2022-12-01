واشنطن تفرض عقوبات على جهات لبنانية قدمت خدمات مالية لـ"حزب الله"

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقوبات مرتبطة بالإرهاب على محاسبين وشركتين في لبنان قدموا خدمات مالية لـ"حزب الله".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض أيضا عقوبات على شخص ثالث لمساعدته الحزب ـ الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية ـ في حيازة أسلحة.

وتستهدف العقوبات عادل محمد منصور، المدير التنفيذي لمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، والتي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، إضافة إلى شركة "الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات" التي يعمل معها أيضا.

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كما تنطبق العقوبات على شركة "المدققون للمحاسبة والتدقيق" وأحد ممثليها، ناصر حسن نصر، وكذلك حسن خليل الذي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه "ضالع في مساعدة حزب الله في الحصول على الأسلحة".

وأضافت الوزارة في بيان إن "الأفراد والشركات الذين تم تصنيفهم اليوم مكنوا الأجهزة المالية لحزب الله من العمل في جميع أنحاء لبنان"، وأن "شخصياتهم العامة بوصفهم محترفين ومؤسسات مالية هي مجرد طريقة أخرى يخفي بها حزب الله إساءة استخدامه للنظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار".

المصدر: "أسوشيتد برس"