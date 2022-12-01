إيطاليا تتبنى إجراءات خاصة لحماية المؤسسات الاستراتيجية

قرر مجلس الوزراء الإيطالي تبنّي إجراءات خاصة لحماية المؤسسات الاستراتيجية في البلاد، بما فيها التابعة لشركة "لوك أويل" الروسية، وبينها مصفاة ISAB النفطية في جزيرة صقلية.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" مساء الخميس، أنه سيتم نقل هذه المصفاة إلى إشراف الإدارة الخاصة المؤقتة للدولة.

وقال السيناتور أنطونيو نيشيتا، إن هذا سيسمح بـ"إبرام عقود لتوريد النفط غير الروسي، وتجديد خطوط الائتمان، والسماح بتغيير الملكية" فضلا عن تطبيق إجراءات حكومية خاصة لضمان التوظيف والاستثمار.

وأشار إلى أن مهلة تلك الإدارة 6 أشهر، قابلة للتمديد 6 أشهر إضافية.

المصدر: تاس