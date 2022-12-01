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الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد كوريا الشمالية

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الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد كوريا الشمالية
AP Peter Silverman
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية، حيث تمت إضافة 6 أفراد وكيانين على قائمة العقوبات.

وأشارت الوزارة الأمريكية في بيان لها، يوم الخميس، إلى أن العقوبات الجديدة طالت 3 مواطنين من كوريا الشمالية و3 مواطنين لبنانيين.

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وتم فرض عقوبات كذلك على مؤسستين، تقول واشنطن إنهما مرتبطتين بالأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم على قائمة العقوبات.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تستعد لفرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، وذلك على خلفية تكثيف وتيرة المناورات العسكرية المشتركة للقوات الأمريكية مع كوريا الجنوبية بموازاة تجارب صاروخية جديدة من قبل بيونغ يانغ، والتي بلغ عددها أكثر من 20 منذ بداية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

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