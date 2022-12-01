كلفة عشاء بايدن وماكرون بلغت نصف مليون دولار

كشفت شبكة "سي إن إن" أن البيت الأبيض أنفق 500 ألف دولار على حفل عشاء رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس.

وقالت الشبكة: "آخر بيانات لدينا هي نصف مليون دولار".

وأشارت إلى أن هذا المبلغ يشمل الأطباق باهظة الثمن والزينة، بالإضافة إلى إيجار الأطباق.

وذكرت قناة BFMTV في وقت سابق أن قائمة عشاء البيت الأبيض تضمنت كركند البحر والكافيار ورافيولي الكوسا ولحم البقر مع البقدونس والبطاطا، والجبن وكعكة البرتقال والإجاص المقلي مع صلصة الحمضيات والآيس كريم.

المصدر: نوفوستي