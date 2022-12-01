الكرملين يدعو لالتزام الصمت بشأن تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن يجب أن يكون غير علني، داعيا وسائل الإعلام والمسؤولين إلى عدم تسليط الضوء على هذه القضية لحساسيتها.

وقال بيسكوف: "نحن لا نتحدث عن هذا وندعو الجميع إلى التزام الصمت بشأن هذا الموضوع".

وأكد أن مثل هذه القضايا يمكن مناقشتها في صمت فقط.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تواصل المفاوضات مع روسيا بشأن تبادل السجناء في البلدين، وتصر على الإفراج عن الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان.

المصدر: RT