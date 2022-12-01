صورة ماكرون وبايدن مع الآيس كريم تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

تحولت صورة الرئيسين الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون التي تم التقاطها أثناء تناولهما الآيس كريم، إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجري ماكرون زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تمتد من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. ونشر بايدن، اليوم الخميس، صورة مع الرئيس الفرنسي وزوجاتهما، حيث يجلس الرئيسان حول الطاولة ويأكلان الآيس كريم.

Welcoming some friends to town. pic.twitter.com/n3rbqR98xB — President Biden (@POTUS) December 1, 2022

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وعلق أحد مستخدمي "تويتر" على الصورة ساخرا عما إذا ماكرون يشعر بالراحة من جلوسه بالقرب من زعيم دولة أخرى بعد طاولة طويلة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع في موسكو.

كما تساءل المستخدمون عن سبب وجود الآيس كريم أمام ماكرون وبايدن فقط، في حين أن زوجتيهما ليس لديهما حلوى.

ولكن أكثر الموضوعات التي تم مناقشتها كانت استمتاع الرئيس الأمريكي بالآيس كريم في وقت تمر فيه البلاد بأزمة.

وكتب أحد المستخدمين في التعليقات الموجودة أسفل الصورة: "حلوى؟ مع هذا الاقتصاد؟".

وأضاف آخر: "واو، سعيد لأنك تستطيع أن تمنح نفسك الراحة لأن الكثيرين منا لا يستطيعون ذلك، وهذا بسببك".

والتقطت الصورة في مطعم Fiola Mare الحائز على نجمة ميشلان في واشنطن. وأشار المطعم إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى لبايدن إلى هناك.

المصدر: نوفوستي