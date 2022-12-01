غانتس: عززنا العشرات من إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خلال إحاطة أمنية لملحقي الدفاع في أكثر من 30 دولة يوم الخميس، إن تل أبيب عززت إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: لسوء الحظ، وعلى الرغم من هذه الجهود، نشهد نقصا في الإنفاذ ونواجه الهجمات الإرهابية التي تتطلب اتخاذ إجراءات من جانبنا".

وتابع قائلا: "نقوم بعمليات تستهدف الإرهاب ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطني إسرائيل".

وصرح بأنه يجب على المجتمع الدولي إدانة الإرهاب المنطلق من الضفة الغربية واتخاذ إجراءات ملموسة ضد الإرهاب من خلال الاستثمار في مشاريع بناءة مع السلطة الفلسطينية.

وأشار غانتس إلى أنه وفي الأسبوع الماضي وجدوا أنفسهم على أعتاب عملية عسكرية لإعادة جثة المواطن الإسرائيلي تيران فيرو المخطوف، موضحا "أن الإرهابيين المسؤولين عن ذلك يؤذون الفلسطينيين أيضا".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية