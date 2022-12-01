غانتس: أجرينا أكثر من 200 تفاعل مع شركاء إقليميين منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم وتحرك تل أبيب تحت مظلة القيادة الأمريكية، أجريت أكثر من 200 تفاعل بين مسؤولين إسرائيليين وشركاء إقليميين.

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وأضاف غانتس أنه في العامين الماضيين تم توقيع حوالي 140 اتفاقية دفاع ومذكرة تفاهم رائدة بين إسرائيل والدول الشريكة.

وجاء تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي خلال إحاطة أمنية لملحقي الدفاع في أكثر من 30 دولة.

كما أدلى غانتس بتصريحات حول التحديات الأمنية الاستراتيجية، واغتنم هذه الفرصة لشكر الملحقين على تعاونهم وشراكتهم على مدى السنوات العديدة الماضية، في تعزيز العلاقات الدفاعية والصناعية مع بلدانهم الأصلية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية