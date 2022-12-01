غانتس: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد إيران وليس استعراض القوة فقط

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد إيران ليس باستعراض القوة فقط، ولكن بالرد على الهجمات والضغط المتزايد على طهران في جميع المجالات.

وقال غانتس: "في السنوات الخمس الماضية، شنت إيران ما لا يقل عن 16 هجوما منفصلا على السفن الدولية في الخليج والبحر الأحمر".

وأضاف: "إذا قررت إيران تخصيب اليورانيوم فقد تصل إلى SQ1 بنسبة 90٪ في غضون أسبوعين فقط".

وتابع قائلا "إيران تحد عالمي وإقليمي وتهديد لدولة إسرائيل.. هذا الشهر فقط رأينا هجوما على سفينة تجارية باستخدام طائرة "شاهد 136" بدون طيار، والتي انطلقت من منطقة تشابهار جنوب إيران".

وأردف قائلا: "هذا هو نفس المجال الذي ناقشته قبل عام مع سفرائكم، باعتباره بؤرة ساخنة للإرهاب.. في الواقع وفي السنوات الخمس الماضية، شنت إيران ما لا يقل عن 16 هجوما منفصلا على السفن الدولية المدنية في الخليج والبحر الأحمر".

وصرح بأن إيران مستمرة في بناء وتوسيع وتحصين قدراتها، مشددا على أهمية تعزيز التحالفات، وزيادة التعاون الاستخباراتي، وإبراز القوة والرد بقوة على الهجمات والعدوان الإيراني.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية