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الأمن القومي التركي: لن نسمح بالنشاط الإرهابي في المنطقة وسنتخذ الخطوات اللازمة لذلك

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الأمن القومي التركي: لن نسمح بالنشاط الإرهابي في المنطقة وسنتخذ الخطوات اللازمة لذلك
وكالة "الأناضول" التركية
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أعلن مجلس الأمن القومي التركي أن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة لمنع النشاط الإرهابي لأي تنظيم في المنطقة.

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا للمجلس برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

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وأشار البيان إلى أن المجلس "تلقى إحاطة بشأن العمليات المستمرة بحزم وإصرار ونجاح داخل البلاد وخارجها ومناقشة التدابير الإضافية الممكنة بهذا الصدد".

وقال: "تم تأكيد عدم السماح بوجود ونشاط أي تنظيم إرهابي في المنطقة، وأنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك".

 

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية

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