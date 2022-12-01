"فوكس نيوز": واشنطن تواصل نهجها الجنوني في السياسة الخارجية رغم نصر الجمهوريين

أكد مذيع قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، أنه رغم حصول الجمهوريين على الأغلبية في مجلس النواب بانتخابات الكونغرس، إلا أن السلطات الأمريكية ستواصل إطالة أمد النزاع في أوكرانيا.

واعتبر كارلسون أن الجمهوريين سيستمرون في ذات السياسة الخارجية للبيت الأبيض، والتي تضع مصالح الأمريكيين في المقام الأخير.

وتحدث كارلسون عن الابتزاز الذي يمارسه الرئيس الأوكراني: "إنه واضح. "ادعموني (نقلا عن زيلينسكي) أو سوف يغزو بوتين مدينة أتلانتا. وبالمناسبة، ليس أمامكم خيار.."، معتبرا أن هذه الابتزاز الأخلاقي الفظ غير مجدي، مطالبا زيلينسكي أن يطلب من الألمان كي يدفعوا له.. وقال: "هذه قارتهم".

وأضاف: "هل خُيّل لكم أن الإطاحة بنانسي بيلوسي والانتصار الجمهوري الساحق في الكونغرس سيعني أن شخصا ما سيعارض أولويات السياسة الخارجية المجنونة والمناهضة لأمريكا وجو بايدن؟ أوه، كم كنتم مخطئين!."

وذكّر بتصريحات الجمهوري البارز مايكل ماكول على قناة ABC "التي وعد خلالها هو ورفاقه بإرسال المليارات من أموالكم". وقال معقبا: "دعونا نرى."

بدروها قالت مارثا راداتز، مذيعة ABC: أريد أن أواصل من حيث توقف العقيد ميلبورن، الذي يعتقد أن أوكرانيا بحاجة لتوريد أسلحة بعيدة المدى. هل توافق؟ وردّ ماكول: "100 بالمائة."

واستغرب مقدم البرامج في "فوكس نيوز" قيام ساسيي بلاده بذلك في ذات اللحظة التي تواجه فيها البلاد، لأول مرة منذ منتصف السبعينيات، أزمة طاقة حقيقية. وصفها "أزمة مصطنعة لكنها ما زالت أزمة".

وختم هذا الجانب: "أزمة تجعل الأمريكيين يتجمدون في منازلهم لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة وقود التدفئة. هذا يعني أن الوقت قد حان لتوجيه الطاقة إلى أصدقائنا في أوكرانيا وفي جميع أنحاء المنطقة. بحسب ما قاله أنتوني بلينكن."

المصدر: RT