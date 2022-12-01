"طالبان" أفغانستان تدافع عن قرارها بمنع تعليم الفتيات

أعلن القائم بأعمال وزير التعليم في الحكومة التي شكلتها حركة "طالبان" في أفغانستان ندا محمد نديم، أن مدارس البنات "جزء من الثقافة الأجنبية".

ونقلت صحيفة "8 صبح" الأفغانية عن القائم بأعمال الوزير قوله إن إرسال البنات للمدارس جزء من الثقافة الأجنبية التي جلبها إلى أفغانستان الأمير أمان الله خان والملك ظاهر شاه.

وأشار المسؤول إلى أن الكثير من علماء الدين في أفغانستان عارضوا التعليم النسائي في عهد أمان الله خان الذي كان يحكم أفغانستان خلال الفترة بين 1919 و1929.

وأضاف أنه في عهد الملك محمد ظاهر شاه الذي حكم بين 1933 و1973 كان الشيوخ يرفضون إرسال بناتهم إلى المدارس، مشيرا إلى أن الكثير من علماء الدين اعتقلوا خلال تلك الفترة بسبب مواقفهم المعارضة.

يذكر أن حركة "طالبان" التي استولت على السلطة في أفغاستان في أغسطس عام 2021 فرضت قيودا على التعليم للنساء في البلاد، حيث تم منع البنات والفتيات اللواتي تتجاوز أعمارهن سن المدرسة الابتدائية من ارتياد المدارس والجامعات.

المصدر: "8 صبح"