اعتبر النائب عن مجلس "الدوما" أوليغ موروزوف، دعوة سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف "لتدمير" روسيا بأنه "انتحار سياسي".

وقال موروزوف في مقابلة مع قناة RT: "دانيلوف، على ما يبدو، لا يدرك أن هذا المنطق هو الذي أدى إلى انهيار أوكرانيا. التدمير المنهجي لدونباس، ونفخ العضلات العسكرية، وتعطيل اتفاقيات "مينسك"... كان هذا مسار كييف الذي استمر ثماني سنوات، وأدى بأوكرانيا إلى الحرب".

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وأكد أن "التهديد بـ"تدمير روسيا استمرار للانتحار السياسي".

وأضاف: "سنزيح الكرسي من تحت النظام الفاشي في أوكرانيا".

وطالب دانيلوف في وقت سابق خلال كلمته في "منتدى كييف الأمني"، بـ"تدمير روسيا ومحو الدولة الروسية عن الوجود".

المصدر: RT