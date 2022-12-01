وزير الأمن الإسرائيلي يحذر من انتفاضة فلسطينية ثالثة

أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، أنه إذا طرأ تغيير على الوضع الراهن في المسجد الأقصى ستحدث انتفاضة ثالثة.

وأعرب عمر بارليف في ختام فترة عمله في الوزارة عن اعتراضه على التعيين المتوقع لرئيس "عوتسما يهوديت"، إيتامار بن غفير، خلفا له.

وقال بارليف في اجتماع موجز لأعمال الوزارة، إنه نصح رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بتعيين شخص آخر في المنصب، وليس رئيس "عوتسما يهوديت".

وحذر من أنه "إذا كان هناك تغيير في الوضع الراهن في الحرم القدسي، فستحدث انتفاضة ثالثة".

وبحسب قوله "هذا واضح لي ولرئيس الوزراء المكلف نتنياهو.. لكننا رأينا أن اعتباراته غالبا ما تكون شخصية وليست وطنية".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"