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إثيوبيا تعلن الاتفاق مع السودان على تسوية قضية سد النهضة والحدود

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إثيوبيا تعلن الاتفاق مع السودان على تسوية قضية سد النهضة والحدود
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أعلنت إثيوبيا أنها اتفقت مع السودان على تسوية قضايا سد النهضة والحدود بالطرق السلمية، ووفقا للآليات المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير الإثيوبي في الخرطوم، بيتال أميرو، أعقب لقاء بين وزير الخارجية الإثيوبي ، دمقي مكونين، مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السفير أميرو أن "الجانبين اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود  بطريقة سلمية، وفقا للآليات المشتركة بين البلدين".

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وأضاف أن السودان "أبدى استعداده لدعم تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي".

وأشار السفير الإثيوبي إلى أن اللقاء "تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، وأن اللقاء يأتي في إطار مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي في اجتماعات مجلس وزراء منظمة الايقاد في الخرطوم.

المصدر: وكالة السودان للأنباء

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