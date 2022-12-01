أكدت صحيفة "آسيا تايمز" غرق واشنطن في مستنقع المواجهة مع موسكو في أوكرانيا، وحذرت الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن يضع هذا المأزق حدا لرئاسته.

وكتب ستيفن بريان أن الحقيقة المسرّبة بالخطأ حول خسائر أوكرانيا في النزاع كشفت الطريق المسدود أمام الولايات المتحدة في حربها ضد روسيا، محذرا من أن أوكرانيا تفتقر إلى الجنود وتتعرّض لخسائر فادحة بسبب الهجمات على البنية التحتية، وفرار الملايين من البلاد.

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واستشهد بريان بالبيانات التي تفيد بأن تعداد القوات الأوكرانية نحو 198 ألف شخص، وأن الرئيس زيلينسكي يواجه أزمة خطيرة بسبب هذه الخسائر في الوقت الذي يتم فيه بصورة تدريجية استنفاد الاحتياطيات الأوكرانية.

وتابع: "لقد أفصح الأوروبيون أن مواردهم قد انخفضت إلى مستوى حرج وأن عمليات التوريد الإضافية إلى أوكرانيا قد لا تكون مُمكنة".

وحذّر من أن الكونغرس على ما يبدو سيتوقف عن تخصيص أسلحة بمليارات الدولارات لأوكرانيا إذا كانت الولايات المتحدة نفسها تفتقر إليها.

وأكد ضيق الخناق على كييف، وأشار إلى أنه لن يتمكن زيلينسكي من تجديد ترساناته أو تعويض الخسائر البشرية التي تكبدتها قواته فضلا عن أنه يجب الاستعداد لهجرة جماعية للسكان من البلاد.

المصدر: نوفوستي