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موسكو تحذر واشنطن من استئناف حلفائها تصنيع أسلحة سوفيتية لقوات كييف

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موسكو تحذر واشنطن من استئناف حلفائها تصنيع أسلحة سوفيتية لقوات كييف
Sputnik
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حذرت الهيئة الروسية للتعاون التقني العسكري واشنطن من دعمها بلدان حلف وارسو السباق في تصنيع نماذج أسلحة سوفيتية لتزويد نظام كييف بها.

وعلقت الهيئة على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مقابلته مع شبكة سي ان ان"، التي كشف فيها المبادرة إلى استئناف إنتاج الأسلحة ذات التصميم السوفيتي في مؤسسات دول حلف وارسو السابق من أجل إمداد نظام كييف بها.

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وقالت الهيئة في بيانها: "القيادة الأمريكية، كونها ليست طرفا في الاتفاقات ولا تتحمل أي مسؤولية عن ذلك، تدفع حلفاءها إلى انتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي في مجال الحد من الأسلحة التقليدية. وفي هذا الصدد، يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ الإجراءات الجوابية المناسبة".

وأشارت إلى أن الاتحاد السوفيتي قدم المساعدة لدول حلف وارسو في إنتاج النماذج السوفيتية من الأسلحة والمعدات العسكرية على أراضيها.

وتابعت: "تم تنفيذ هذه الأنشطة بالامتثال الكامل للاتفاقيات الحكومية الدولية، والتي تعهد بموجبها المرخص لهم بعدم توريد المنتجات المصنعة إلى بلدان أخرى دون موافقة خطية من الاتحاد السوفياتي، أي روسيا باعتبارها الخلف القانوني للدولة السوفيتية".

المصدر: RT

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