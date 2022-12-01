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ماكرون: الدعم الأمريكي للصناعات المحلية يخلق أرضية غير متكافئة

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ماكرون: الدعم الأمريكي للصناعات المحلية يخلق أرضية غير متكافئة
Globallookpress
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددا الدعم الأمريكي للصناعات المحلية الذي يضر بالشركات الأوروبية عبر "خلق أرضية غير متكافئة".

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وسبق لماكرون الذي يقوم بزيارة دولة للولايات المتحدة أن انتقد الأربعاء هذا الدعم معتبرا انه "بالغ العدائية" على الصعيد التجاري للشركات الأوروبية.

وقال الخميس، في مقابلة أجرتها معه شبكة "أيه بي سي" "إنه بينما تعمل واشنطن وباريس معا عن قرب في الشؤون الجيوسياسية والأزمة الأوكرانية، إلا أن التوتر التجاري ما زال قائما".

وصرح ماكرون بأن قانوني الشرائح الإلكترونية (CHIPS Act) وخفض التضخم (Inflation Reduction Act) اللذين صمما لتعزيز المنافسة والإبداع في الولايات المتحدة "جيدان بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، مضيفا: "لكن على اعتبار أنه لم يتم تنسيقهما بالكامل مع الاقتصادات الأوروبية، فإنهما يؤديان إلى خلق أرضية غير متكافئة".

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في أوروبا منذ فبراير، قال ماكرون إن على البلدان الغربية التنسيق بشكل أفضل في القضايا الاقتصادية والتجارية.

المصدر: أ ف ب

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