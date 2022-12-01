ستولتنبرغ يحث الناتو على عدم تكرار "خطئه" مع روسيا في التعامل مع الصين

دعا الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في مقابلة له مع بلومبرغ إلى تجنب التبعية للصين كما حدث مع روسيا.

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وبحسب ستولتنبرغ، فإن دول "الناتو" تحتاج إلى تجنب التبعية في العلاقات مع بكين، على غرار تلك العلاقات التي ربطت بين الغرب وروسيا، ودعا الدول إلى عدم التصرف استنادا فقط إلى مصالحها الاقتصادية.

وقال مؤكدا: "لقد رأينا هذه القضية مع روسيا، فذلك ليس مجرد حل تجاري، إنه أمر مرتبط بأمننا. فتبعية الموارد للأنظمة الاستبدادية مثل روسيا يجعلنا معرضين للخطر، ويجب ألا نكرر هذا الخطأ مع الصين".

وكان قادة "الناتو" قد اتفقوا، يونيو الماضي، على أن الصين تمثل "تحديا منهجيا" وحذروا من تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بكين وموسكو، فيما قال الأمين العام ستولتنبرغ إن وزراء خارجية دول الحلف، في اجتماعهم ببوخارست، 29 و30 نوفمبر، ناقشوا "التحديات" من جانب الصين، والتي، بحسب قوله، تحاول السيطرة على البنية التحتية الحيوية للكتلة، وسلاسل التوريد، والقطاعات الصناعية الرئيسية في الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي