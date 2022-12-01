 
مباشر

ستولتنبرغ يحث الناتو على عدم تكرار "خطئه" مع روسيا في التعامل مع الصين

أخبار العالم

ستولتنبرغ يحث الناتو على عدم تكرار
Globallookpress Bernd von Jutrczenkadpa
الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ua9i

دعا الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في مقابلة له مع بلومبرغ إلى تجنب التبعية للصين كما حدث مع روسيا.

إقرأ المزيد
لافروف: أتمنى ألا يقصف الغرب RT و
لافروف: أتمنى ألا يقصف الغرب RT و"سبوتنيك" في أوروبا كما فعل في يوغوسلافيا

وبحسب ستولتنبرغ، فإن دول "الناتو" تحتاج إلى تجنب التبعية في العلاقات مع بكين، على غرار تلك العلاقات التي ربطت بين الغرب وروسيا، ودعا الدول إلى عدم التصرف استنادا فقط إلى مصالحها الاقتصادية.

وقال مؤكدا: "لقد رأينا هذه القضية مع روسيا، فذلك ليس مجرد حل تجاري، إنه أمر مرتبط بأمننا. فتبعية الموارد للأنظمة الاستبدادية مثل روسيا يجعلنا معرضين للخطر، ويجب ألا نكرر هذا الخطأ مع الصين".

وكان قادة "الناتو" قد اتفقوا، يونيو الماضي، على أن الصين تمثل "تحديا منهجيا" وحذروا من تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بكين وموسكو، فيما قال الأمين العام ستولتنبرغ إن وزراء خارجية دول الحلف، في اجتماعهم ببوخارست، 29 و30 نوفمبر، ناقشوا "التحديات" من جانب الصين، والتي، بحسب قوله، تحاول السيطرة على البنية التحتية الحيوية للكتلة، وسلاسل التوريد، والقطاعات الصناعية الرئيسية في الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السعودية تودع مونديال قطر وتقصي المكسيك.. فيديو