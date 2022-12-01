الصين تدعو إلى تجنب تصعيد الوضع حول أوكرانيا وإطلاق مفاوضات سلام

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، إن بكين ترفض تصعيد الوضع حول أوكرانيا وتدعو إلى البدء في مفاوضات السلام.

وقالت وسائل إعلام صينية رسمية في ختام الاجتماع إن الرئيس الصيني أوضح لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، موقف بكين المبدئي، والذي يدعم حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية، مشيرا إلى أن ذلك يصب بالدرجة الأولى في مصلحة أوروبا والمصالح المشتركة لجميع دول أوراسيا.

وقال شي جين بينغ إنه "في الوضع الحالي، من الضروري تجنب تصعيد الأزمة واتساعها، والسعي إلى المصالحة وتشجيع المفاوضات، والسيطرة على الآثار الجانبية للأزمة، واليقظة بشأن مخاطر المواجهات".

المصدر: نوفوستي