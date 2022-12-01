لافروف: الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة، وإنهم يريدون إبقاء الروس خارج أوروبا.

لافروف: حلف الناتو يسعى لفرض هيمنته على جميع أنحاء العالم

لافروف: فكرة منظمة الأمن في أوروبا كقاعدة أمنية فقدت الثقة من حيث القرارات المتخذة منذ عام 1990

لافروف: ️الغرب لم يتخذ أي خطوة لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تحقيق توازن المصالح في العالم

لافروف: أمريكا انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ومن معاهدة السماء المفتوحة ولم تعلق الدول الأوروبية على هذه الخطوات