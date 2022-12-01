بتريوس يكشف خطة الغرب لإنهاء الأزمة الأوكرانية

تحدث الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، الجنرال ديفيد بتريوس، عن خطط الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، والتي تشمل إجراء مفاوضات مع روسيا.

وقيم كتاب صحيفة "تاجشبيجل" الألمانية صاحبة المقابلة، موقف بتريوس من التصريحات حول ضرورة انتصار كييف بأي ثمن بأنه مشكوك فيه.

وقال الجنرال الأمريكي في المقابلة: "القتال في أوكرانيا سينتهي من خلال المفاوضات.. ومع ذلك، فلا فلاديمير بوتين ولا فلاديمير زيلينسكي مستعدان لبدء المفاوضات في الوقت الحالي... عندما يحين الوقت، فإن قادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى سيعملون مع أوكرانيا وروسيا على إيجاد الحل وتنفيذه".

وأشار بتريوس في الوقت ذاته إلى أن الغرب سيستمر في دعم نظام كييف عسكريا وماليا، وهدد روسيا باستمرار الضغط الاقتصادي.

المصدر: نوفوستي