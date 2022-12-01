موسكو تعلق على مسألة حضور ممثليها مؤتمر ميونيخ للأمن

أكد مصدر في الخارجية الروسية أن الوفد الروسي لن يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته للعام 2023، حتى لو تلقى دعوة، إذ أن موسكو لم تعد مهتمة بهذا المنتدى الذي فقد موضوعيته.

ونقلت كالة "نوفوستي" عن المصدر قوله إن الخارجية الروسية "انتبهت إلى تغريدة لرئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، كريستوف هيوسغن، قال فيها إن المسؤولين الروس لن تتم دعوتهم لحضور مؤتمر ميونيخ في عام 2023"، وأشار إلى النية لـ"مناقشة مستقبل روسيا" مع "قادة المعارضة الروسية والمنفيين".

وأشار المصدر إلى أن الخارجية الروسية تعتبر هذا الموقف "انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975 الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ورأت الخارجية الروسية أن "رفض الحوار وعدم الرغبة أو الخوف من سماع وجهة نظر موسكو ومناقشة الخيارات الممكنة للتغلب على أصعب أزمة في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية"، هي صفات "لا تتفق مع وضع هيوسغن كدبلوماسي سابق"، وأضافت أنه "بمثل هذه التصريحات والتصرفات، يشوه الرئيس الحالي لمؤتمر ميونيخ سمعة منتدى نقاش كان يحظى باحترام في السابق".

إقرأ المزيد

وتابع المصدر في الخارجية الروسية: "نحن مضطرون مجددا للإعلان بأسف أن مؤتمر ميونيخ قد تحول في السنوات الأخيرة إلى المنتدى الأطلسي بشكل كامل، وفقد شموليته وموضوعيته ومعاملة المشاركين فيه على قدم المساواة"، وأشار إلى أن "اهتمام موسكو بهذا الحدث في قد اختفى"، موضحا أن "الأمر ذاته تشهده عواصم غير غربية أخرى".

وشددت الخارجية الروسية على أنه "لهذه الأسباب وغيرها، قررنا سابقا رفض المشاركة في اجتماع مؤتمر ميونيخ"، وأنه "بالنظر إلى ما تحولت إليه منصة المناقشة الدولية هذه، لم يكن لهيوسغن أن يتوقع مشاركة ممثلين رسميين عن روسيا، حتى لو تمت دعوتهم".

المصدر: "نوفوستي"